Tuesday’s Headlines

- It's Election Day! (LAist, KTLA)
- Metro Transit Rides Are Free Today (NBC4)
- Pasadena Transit Free (Pasadena Now), LADOT, And Probably Others, Too
- ICE Targets Street Vendors (L.A. Taco)
- ICE Raids Burbank U-Haul (Leader)
- More On Struggles To Make Malibu's PCH Safer (LAist)
- 40 Years Of Metro Rail Growth (The Source)
- Vernon Getting In Way Of Union Station Revamp (@BeeUrban YouTube)
- Caltrans Spends Millions Ever Year Guarding Vacant 710 Homes (Politico)
- Pasadena Ends Obsolete Bike Licensing, Defines E-Bikes (Pasadena Now)
- LAX Travelers Are Screwed By Federal Shutdown (KCAL)
