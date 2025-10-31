Skip to Content
Today's Headlines

Friday’s Headlines

10:05 AM PDT on October 31, 2025

Streetsblog endorses voting Yes on 50

  • How To Track Your Ballot In the Nov 4 Prop 50 Election (NBC4)
  • ICE Opens Fire In Ontario Raid (NBC4, L.A. Taco, Daily News)
  • CHP Warns Against Halloween Drunk Driving (Pasadena Now)
    • LAPD Urges Drivers To Slow Down For Halloween (Westside Current)
    • Halloween Deadly For Pedestrians, Especially Young Ones (SBUSA)
  • Take Action Alert For Safer PCH In Malibu (Biking in L.A.)
  • Metro Responds To Dubious Reason Foundation Editorial (Daily News)
  • Pasadena Selling More Caltrans 710 Freeway Homes (LAist)
  • Redditor Calls Metro LAX Shuttle "Horrible"
  • How Pasadena Bus Drivers Evacuated Seniors During Eaton Fire (LAist)
  • Pasadena Complete Streets Reviews Walktober
  • Give Input On Warner Center Active Transpo Hub (Valley NG)
  • Carnage: Lake View Terrace Hit-and-Run Driver Hits Two Peds, Kills One (KTLA, KCAL)
    • One Dead In Two-Car 405 Freeway Crash In LB (LB Post)
    • Newhall Driver Kills Pedestrian (KHTS)
    • Head-On Three-Car Crash In San Francisquito Canyon (SC Signal)
  • Car Insurance Costs Going Up (LAist)
  • CA Streamlines Outdoor Dining Restaurant Permitting (Yo Venice)
  • CA Lets Drunk Drivers Keep Driving (LAist)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

