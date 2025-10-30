Thursday’s Headlines

Skip to Content
10:29 AM PDT on October 30, 2025

Union Station. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Westside Subway

Eyes on the Street: Nearly Completed Wilshire/La Cienega Station in Beverly Hills

Metro rail will arrive in Beverly Hills when the 4-mile 3-station D Line subway extension section 1 opens - by March 2026

October 30, 2025
An Olympian Task: Replicating Paris’s Bike Boom in Los Angeles

The Olympics can help transform the streets of Los Angeles — if they look to the example of Paris

October 29, 2025
LAX Is Spending More Than A Billion Dollars To Make Horseshoe Traffic Worse

LAX roadway expansion is "a zombie project, carried forward solely by inertia, by an airport going through the motions for literally no reason."

October 28, 2025
Tuesday’s Headlines

October 28, 2025
This Week In Livable Streets

Active Streets Corazón del Valle open streets this Sunday, Halloween, SB 79 at PLUM, and more

October 27, 2025
