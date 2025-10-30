Thursday’s Headlines

- So. Cal ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Saturday Día de los Muertos ICE Protest At Pasadena Home Depot (Pasadena Now)
- L.A. Leaders Rally For Yes On 50 (Sentinel)
- Streetsblog Endorses Yes On 50 - Vote Early!
- More On Metro Union Station Run-Thru Tracks (LAist)
- "You Have To Park" LAT On L.A. Parking Nightmares
- Controller: LAPD Should Use Mental Health Teams (LAist)
- SaMo Begins Construction On East Pico Ped Safety Project (Canyon News)
- Beverly Hills To Restrict Street Parking Permits For Affordable Housing Residents (Beverly Press)
- South L.A. Intersection Named For Leader/Publisher Danny Bakewell (Sentinel)
- 5-Story Affordable Housing Planned In La Crescenta (CV Weekly)
- Metro To Host Transit Safety Listening Session Today (Westside Current)
- Carnage: Driver Kills Pedestrian On 110 In South L.A. (KTLA, KABC)
- Oversize Truck Crashes Into Overpass In Ontario (KABC)
- EV Industry Faces Challenges (LAT)
- In 1974 Santa Clarita Felled 500-Year-Old Oak For Road Widening (KHTS)
- Tips To Avoid Drivers Killing Pedestrians On Halloween (Pasadena Now)
- Drivers Kill More Peds, More Kids Than Ever On Halloween (SBUSA)
