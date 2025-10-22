Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

7:58 AM PDT on October 22, 2025

OC Streetcar Fairview Street stop under construction. Photos by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • City Rejects Several Early Measure HLA Appeals (Bikas)
  • Malibu PCH Is Safer Post-Fire (LAT)
  • Pasadena Council Reviews 710 Stub Plans (Pasadena Now)
  • Hackers Post Threat Message On Metro Digital Kiosks (KTLA)
  • More On Melrose Stranger Things November CicLAvia (Biking in L.A.)
  • Valley Car Dealer Galpin Ford Has Deep Ties to LAPD (LAT)
  • Redevelopment Proposal For Wilmington Refinery (LAT)
  • Carnage: At Least 3 Dead In Ontario Freeway Pile-Up (KTLA, KABC, NBC4)
    • Anaheim Driver Hospitalized After Slamming Into Parked Car (KABC)
  • Santa Ana Businesses Decry OC Streetcar Construction (Voice of OC)

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

