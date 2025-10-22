Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- City Rejects Several Early Measure HLA Appeals (Bikas)
- Malibu PCH Is Safer Post-Fire (LAT)
- Pasadena Council Reviews 710 Stub Plans (Pasadena Now)
- Hackers Post Threat Message On Metro Digital Kiosks (KTLA)
- More On Melrose Stranger Things November CicLAvia (Biking in L.A.)
- Valley Car Dealer Galpin Ford Has Deep Ties to LAPD (LAT)
- Redevelopment Proposal For Wilmington Refinery (LAT)
- Carnage: At Least 3 Dead In Ontario Freeway Pile-Up (KTLA, KABC, NBC4)
- Anaheim Driver Hospitalized After Slamming Into Parked Car (KABC)
- Santa Ana Businesses Decry OC Streetcar Construction (Voice of OC)
