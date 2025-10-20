Monday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- ICE Raids Santa Monica Car Wash (SaMo Next, Westside Current)
- Trumped-Up Charges Reduced For Labor Leader Huerta (NBC4)
- Palatero Enrique Lozano Released After 4 Months (CC Crossroads)
- L.A. City Council Rejects Greater Force At Protests (Public Press)
- UCLA Students, Leaders Rally For Metro Subway Stop (Daily Bruin)
- L.A. Unarmed Traffic Enforcement Plan Hits Delays (LAT)
- City Council Receives 710 Stub Update (Pasadena Now)
- Whittier Settles Sidewalk Trip-and-Fall Lawsuit for $7.5M (NBC4)
- South Pasadena Won't Remove Curb Extensions (SP Review)
- Bass Announces Plans With Olympics 1,000 Days Away (LAist, NBC4)
- New Hard-Plastic Armadillo Protection On Hollywood (@lintonjoe Bluesky)
- Pasadena Looks To Bring Parking Enforcement In-House (Pasadena Now)
- Carnage: Hit-and-Run Driver Kills Pacoima Pedestrian (KTLA)
- Massive No Kings Protests All Over (KTLA, LAT, NBC4, Pasadena Now, LB Post, SMDP, LAist, WeHoTimes, SC Signal, KHTS, Voice of OC)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA