Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Friday’s Headlines

9:15 AM PDT on October 17, 2025

Metro D Line Wilshire/La Brea Station under construction in August. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Union Station

L.A. Union Station Run-Through Tracks Complicated By Vernon Challenge

Much needed improvements now face potential cost increases and delays over a planned relocation of a short stretch of private rail storage tracks

October 17, 2025
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

October 16, 2025
Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Riding to class has never been easier. The NEW Line 295 is now running!

Westside Subway

Metro To Open D Line Subway Extension By March 2026

The 4-mile Metro D Line Extension Section 1 will extend from Wilshire/Western in Koreatown to La Cienega/Wilshire in Beverly Hills

October 15, 2025
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

October 15, 2025
SGV

Huntington and Fremont to get Complete Street Redesigns in South Pasadena

Early concepts portray lush, green streets - with pedestrian, bike, and bus facilities.

October 14, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

October 14, 2025
See all posts