Thursday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Feds Detain Wilmington Worker (L.A. Taco)
- The Source Interviews Metro Police Chief Bill Scott
- The Most Dangerous Intersections In L.A. (Xtown, Public Press)
- CA Grants $6M For Ballona Creek Bike Path (Urbanize)
- Pasadena OKs Studying/Designing Greenway Streets (Pasadena Now)
- More On D Line Subway Opening (LAist)
- City Plans For Sepulveda Basin Upgrades, Meeting Tonight (SFV Sun)
- Controversial Police Commissioner Southers Resigns (Wave)
- Parking Meter Revenue Up, Costs Rising Faster (Pasadena Now)
- Caltrans Plans PCH Roundabouts, Ped/Bike Safety, Meeting Next Week (Canyon News)
- 2 Builders Remedy Projects Approved In Beverly Hills (Urbanize, Beverly Press)
- Carnage: Racing DUI Related Six-Car Crash In South Gate (KABC, KCAL)
- Multi-Car Crash On 605 In Avocado Hts (KTLA)
- PD Seek Two Drivers In Deadly DTLA Hit-and-Run (KTLA, KCAL)
- Yaroslavsky Staffer Hit-and-Run Victim Released From Hospital (Beverly Press)
- Bay Area Will Put Transit Funding Measure To Voters (SBSF)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA