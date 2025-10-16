Skip to Content
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

9:47 AM PDT on October 16, 2025

Ballona Creek path rendering – via Streets for All and SWA

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • The Source Interviews Metro Police Chief Bill Scott
  • The Most Dangerous Intersections In L.A. (Xtown, Public Press)
  • CA Grants $6M For Ballona Creek Bike Path (Urbanize)
  • Pasadena OKs Studying/Designing Greenway Streets (Pasadena Now)
  • More On D Line Subway Opening (LAist)
  • City Plans For Sepulveda Basin Upgrades, Meeting Tonight (SFV Sun)
  • Controversial Police Commissioner Southers Resigns (Wave)
  • Parking Meter Revenue Up, Costs Rising Faster (Pasadena Now)
  • Caltrans Plans PCH Roundabouts, Ped/Bike Safety, Meeting Next Week (Canyon News)
  • 2 Builders Remedy Projects Approved In Beverly Hills (Urbanize, Beverly Press)
  • Carnage: Racing DUI Related Six-Car Crash In South Gate (KABC, KCAL)
    • Multi-Car Crash On 605 In Avocado Hts (KTLA)
    • PD Seek Two Drivers In Deadly DTLA Hit-and-Run (KTLA, KCAL)
    • Yaroslavsky Staffer Hit-and-Run Victim Released From Hospital (Beverly Press)
  • Bay Area Will Put Transit Funding Measure To Voters (SBSF)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

