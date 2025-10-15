Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

9:19 AM PDT on October 15, 2025

New Metro D Line Wilshire/Fairfax Station under construction. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • Metro: D Line Extension 1 Expected To Open By March 2026 (@lintonjoe Bluesky, Reddit)
  • Long Beach Speed Camera Program Update (LB Post)
  • Commission Approves 1,600-Unit DTLA Mixed-Use (LAT)
  • DOT Report On Adding Missing Silver Lake Sidewalk (Eastsider)
  • Official Counts Undercount Actual Unhoused Population (LAist)
  • Locals Fear More Crashes Where Driver Crashed Through Eagle Rock Home Fence (Eastsider)
  • SBLA Bluesky Vid Tours Voice-Reverb Spot At Vermont/Beverly
  • Torrance Plans Japanese-American Internment Memorial (KCAL)
  • LASD Arrests On-Bus Stabbing Suspect (MynewsLA)
  • Carnage: Multiple Injuries In 5 Freeway Crash At Griffith Park (NBC4)
    • Person Killed In 3-Car 14 Freeway Crash (SC Signal)
    • Driver Killed In Castaic Freeway Crash (SC Signal)
    • LAPD Seeks Hit-and-Run Driver Who Severely Injured Ped Near DTLA (KCAL)
    • PD Seeks Hit-and-Run Driver Who Killed Santa Ana Ped (KTLA)
    • Father Mourns Son Killed In Valley Car Crash (SC Signal)
    • Charges Consolidated For Santa Clarita Hit-and-Run Suspect Who Beat Up Witness (SC Signal)
  • Metrolink/Amtrak LA-San Diego-Area Lines Closed Oct. 25 Weekend (KTLA)
  • Trump Threatens To Remove Olympics From L.A. (Guardian)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

