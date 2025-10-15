Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- L.A. County Declares Emergency Over ICE Raids (LAist, Daily News, KTLA, KABC)
- ICE Forces Strip Searches On Detained Women (Public Press)
- Metro: D Line Extension 1 Expected To Open By March 2026 (@lintonjoe Bluesky, Reddit)
- Long Beach Speed Camera Program Update (LB Post)
- Commission Approves 1,600-Unit DTLA Mixed-Use (LAT)
- DOT Report On Adding Missing Silver Lake Sidewalk (Eastsider)
- Official Counts Undercount Actual Unhoused Population (LAist)
- Locals Fear More Crashes Where Driver Crashed Through Eagle Rock Home Fence (Eastsider)
- SBLA Bluesky Vid Tours Voice-Reverb Spot At Vermont/Beverly
- Torrance Plans Japanese-American Internment Memorial (KCAL)
- LASD Arrests On-Bus Stabbing Suspect (MynewsLA)
- Carnage: Multiple Injuries In 5 Freeway Crash At Griffith Park (NBC4)
- Person Killed In 3-Car 14 Freeway Crash (SC Signal)
- Driver Killed In Castaic Freeway Crash (SC Signal)
- LAPD Seeks Hit-and-Run Driver Who Severely Injured Ped Near DTLA (KCAL)
- PD Seeks Hit-and-Run Driver Who Killed Santa Ana Ped (KTLA)
- Father Mourns Son Killed In Valley Car Crash (SC Signal)
- Charges Consolidated For Santa Clarita Hit-and-Run Suspect Who Beat Up Witness (SC Signal)
- Metrolink/Amtrak LA-San Diego-Area Lines Closed Oct. 25 Weekend (KTLA)
- Trump Threatens To Remove Olympics From L.A. (Guardian)
