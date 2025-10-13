Skip to Content
Today's Headlines

Monday’s Headlines

10:37 AM PDT on October 13, 2025

CicLAvia on the 6th Street Bridge yesterday. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror, Now Kidnapping Bystanders (L.A. Taco)
  • CicLAvia Turns 15 (BH Beat: vid photos, SBLA vid, Two Thick Scoops vid)
  • Metro Congestion Pricing Proposal Reemerges (So Cal Transiteer)
  • A Line Trains Can Worsen Pasadena Car Congestion (Pasadena Now)
  • Pasadena Considers Wider Reparations For 710 Freeway Demolitions (Pasadena Now)
  • LAPD Crash Payouts Surpass $90M (LAT)
  • Soto-Martinez Debuts New Bike-Lane-Sweeper (Eastsider)
  • Council Approves Park Motion Against Venice Dell Housing (Yo Venice)
  • Pasadena To Target High Injury Network Streets (Pasadena Now)
  • What Happens If Wildfire Strikes During Mega-Event? (Torched)
  • Beverly Hills Commission Approves 3 Builders Remedy Projects (Urbanize)
  • Woodland Hills Piecemeal Sale May Violate Mansion Tax (Valley NG)
  • Glendale Kids Walk To School (GNP)
  • Carnage: Vigil For Motorcyclist Killed By Montecito Hts. Driver (KTLA, KABC)
    • Police Arrest Upland DUI Hit-and-Run Driver Who Crashed Into Parked Cars (KTLA)
    • Passed Out La Cañada Driver Arrested For DUI (LCF Valley Sun)
  • CA Enviro Law Blocks Santa Barbara Offshore Oil Restart (LAT)
  • Musk Vegas Tunnel Broke NV Enviro Laws (Pro Publica)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

