Monday’s Headlines

- ICE Terror, Now Kidnapping Bystanders (L.A. Taco)
- CicLAvia Turns 15 (BH Beat: vid photos, SBLA vid, Two Thick Scoops vid)
- Metro Congestion Pricing Proposal Reemerges (So Cal Transiteer)
- A Line Trains Can Worsen Pasadena Car Congestion (Pasadena Now)
- Pasadena Considers Wider Reparations For 710 Freeway Demolitions (Pasadena Now)
- LAPD Crash Payouts Surpass $90M (LAT)
- Soto-Martinez Debuts New Bike-Lane-Sweeper (Eastsider)
- Council Approves Park Motion Against Venice Dell Housing (Yo Venice)
- Pasadena To Target High Injury Network Streets (Pasadena Now)
- What Happens If Wildfire Strikes During Mega-Event? (Torched)
- Beverly Hills Commission Approves 3 Builders Remedy Projects (Urbanize)
- Woodland Hills Piecemeal Sale May Violate Mansion Tax (Valley NG)
- Glendale Kids Walk To School (GNP)
- Carnage: Vigil For Motorcyclist Killed By Montecito Hts. Driver (KTLA, KABC)
- Police Arrest Upland DUI Hit-and-Run Driver Who Crashed Into Parked Cars (KTLA)
- Passed Out La Cañada Driver Arrested For DUI (LCF Valley Sun)
- CA Enviro Law Blocks Santa Barbara Offshore Oil Restart (LAT)
- Musk Vegas Tunnel Broke NV Enviro Laws (Pro Publica)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA