Thursday’s Headlines

- ICE Raids Continue (L.A. Taco)
- Newsom Approves Protecting Street Vendor Data From ICE (Public Press)
- LAX Kicks Off Massive Roadway Expansion Project (Urbanize)
- Clippers/Olympics Deal Harms Black Community (Capital B)
- CicLAvia Heart Of L.A. Is This Sunday (Biking in L.A.)
- Design District Sidewalk Improvement Construction (WeHo Times)
- Some Oppose WeHo Housing Element Zoning Changes (Beverly Press)
- Metrolink Train Crashes Into Stationary Metrolink Train At Union Station, 8 People Suffer Minor Injuries (LAT, KTLA)
- Carnage: Monrovia PD Seeking Hit-and-Run Driver Who Killed Pedestrian (Monrovia Now, SGV Trib)
