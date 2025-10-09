Skip to Content
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

11:15 AM PDT on October 9, 2025

CicLAvia on the Sixth Street Viaduct. Photos by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Raids Continue (L.A. Taco)
    • Newsom Approves Protecting Street Vendor Data From ICE (Public Press)
  • LAX Kicks Off Massive Roadway Expansion Project (Urbanize)
  • Clippers/Olympics Deal Harms Black Community (Capital B)
  • CicLAvia Heart Of L.A. Is This Sunday (Biking in L.A.)
  • Design District Sidewalk Improvement Construction (WeHo Times)
  • Some Oppose WeHo Housing Element Zoning Changes (Beverly Press)
  • Metrolink Train Crashes Into Stationary Metrolink Train At Union Station, 8 People Suffer Minor Injuries (LAT, KTLA)
  • Carnage: Monrovia PD Seeking Hit-and-Run Driver Who Killed Pedestrian (Monrovia Now, SGV Trib)
    • PD Seeks South L.A. Hit-and-Run Driver (KCAL)
    • South L.A. Parent Sues LAUSD For Wandering Child's Car Crash Injury (KABC)
    • Musician Injured Crashing Into Parked Car In Malibu (KABC, NBC4)
    • Two Injured When Driver Crashes Off Cliff In Malibu (KABC)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

