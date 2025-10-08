Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Metro Planning Additional Sunset Bus Lanes (HHWNC)
- SBLA Tours SaMo Bergamot First/Last Mile Project (Bluesky, Instagram)
- CicLAvia Opens BH Streets This Sunday (BH Beat)
- City Seeks To Overturn Ruling Limiting Police Weapons Vs. Protests (LAT)
- With Public Support, Pasadena Approves Greenways Project (PCSC)
- Metro Touts Transit Playbook For International Events (KNX)
- It's National Walk/Roll To School Day (Pasadena Now)
- Venice Beach Refreshes Rainbow Crosswalk (Reddit)
- Glendale Secures $6M For Central Park Expansion (GNP)
- Trial Demo For Olympics Water Taxi (KCAL)
- Carnage: DUI Driver Severely Injures Victorville Cyclist (Biking in L.A.)
- More Good News On Speed Camera Effectiveness... in SF (SBSF)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA