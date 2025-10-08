Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

10:25 AM PDT on October 8, 2025

Metro Sunset Blvd Bus Priority Lane project map

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
    • Judge Orders ICE To Release Uncharged Injured Captive (L.A. Taco, LAT)
    • Activists Keep Tracking ICE, Despite App Shutdown (BH Beat)
  • Metro Planning Additional Sunset Bus Lanes (HHWNC)
  • SBLA Tours SaMo Bergamot First/Last Mile Project (Bluesky, Instagram)
  • CicLAvia Opens BH Streets This Sunday (BH Beat)
  • City Seeks To Overturn Ruling Limiting Police Weapons Vs. Protests (LAT)
  • With Public Support, Pasadena Approves Greenways Project (PCSC)
  • Metro Touts Transit Playbook For International Events (KNX)
  • It's National Walk/Roll To School Day (Pasadena Now)
  • Venice Beach Refreshes Rainbow Crosswalk (Reddit)
  • Glendale Secures $6M For Central Park Expansion (GNP)
  • Trial Demo For Olympics Water Taxi (KCAL)
  • Carnage: DUI Driver Severely Injures Victorville Cyclist (Biking in L.A.)
    • Food Truck Driver Killed, Two Injured, In OC Crash (KTLA, KABC)
    • Hit-and-Run Driver Injures Yaroslavsky Staffer, Kills Dog (NBC4)
  • More Good News On Speed Camera Effectiveness... in SF (SBSF)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Streetsblog CAL

Streetsblog California Endorsement: Yes on Prop 50

Prop 50 reaffirms Californians’ desire to set higher clean air standards, and build transportation projects that don’t worsen the global spiral into climate disaster

October 7, 2025
SGV Connect

SGV Connect 142: Baldwin Park Responds to ICE and All That She

Baldwin Park’s immigrant relief efforts and a San Gabriel Valley filmmaker’s global portrait of women highlight this week’s SGV Connect podcast

October 7, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

CicLAvia returns to the Heart of L.A., plus Long Beach speed cameras, Pasadena neighborhood greenways, Alhambra 710 stub, Metro project meetings, and more

October 6, 2025
SGV

Workshop for 710 Stub Conversion set for Wednesday October 8

Possible design elements for an arterial roadway look promising.

October 6, 2025
Today's Headlines

Monday’s Headlines

October 6, 2025
See all posts