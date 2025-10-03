Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Friday’s Headlines

10:36 AM PDT on October 3, 2025

Metro B Line at 7th Street Station – photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Raids Continue (L.A. Taco)
    • Santa Fe Springs Swap Meet Still Suffering ICE Aftermath (Public Press)
  • Metro Plans DTLA 7th Street Station Makeover (Urbanize)
  • Pasadena Complete Streets Critiques NPR Pedestrian Shaming
  • 330-Home Development Planned Near Bergamot Station (Urbanize)
  • Report Shows Long Beach's Deadliest Streets (NBC4)
  • Huge Fire At Chevron Refinery In El Segundo (LAist, KTLA, KCAL, NBC4)
  • L.A. City Parking Cost Increase Started October 1 (Larchmont Buzz)
  • Take the K Line Train To October 18 Taste of Soul (Sentinel)
  • Carnage: Speeding NoHo Driver Crashes Into Pole, Killing Two People, Hospitalizing Two More (NBC4)
    • Driver Kills Pedestrian On 5 Freeway In Burbank (Leader)
    • Driver Crashes Into Bel-Air School, Injuring Four People (KCAL)
    • Driver Crashes Into Northridge Bank (KTLA)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

Today's Headlines

Thursday’s Headlines

October 2, 2025
L.A. River Bike Path

Metro L.A. River Path Project: Delays and Rising Costs

It will likely take leadership from L.A. City and L.A. County elected officials to get Metro's L.A. River path project out of the limbo it has been trapped in for the last half-decade

October 1, 2025
SGV

Last Chance for Input on La Puente’s Housing Element Update

Take the survey: building rule changes allow for faster home development, including on church grounds, commercially zoned land, and to replace lost affordable housing

September 30, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

September 30, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

September 29, 2025
See all posts