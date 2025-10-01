Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

10:05 AM PDT on October 1, 2025

Metro A Line. Photo by Joe Linton/Streetsblog

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

More from Streetsblog Los Angeles

SGV

Last Chance for Input on La Puente’s Housing Element Update

Take the survey: building rule changes allow for faster home development, including on church grounds, commercially zoned land, and to replace lost affordable housing

September 30, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

September 30, 2025
SGV Connect

SGV Connect 141: Foothill Transit’s New Route and the Legislative Session Comes to an End

A new Foothill Transit bus line does more than just serve the A Line stations, and a wrap of the last legislative session.

September 29, 2025
Today's Headlines

Monday’s Headlines

September 29, 2025
Today's Headlines

Friday’s Headlines

September 26, 2025
