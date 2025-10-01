Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Continues - 246 September Abductions (L.A. Taco)
- ICE Terror Impacting School Attendance (BH Beat)
- LAT Op-Ed: Unleash Metro To Build For Olympics
- Culver City Approves Single-Stair Pro-Housing Policy (CC Crossroads)
- Dodgers Stadium Gondola Gets New EIR (LAist, Urbanize)
- Wheelchair Beach Access Remains Difficult (LAist)
- Mayor Bass Issues Another Infrastructure Directive (Palisades News)
- It's Clean Air Day (KTLA)
- CA "Clean Air Vehicle" Benefits Ended (LAist)
- It's Walktober In Pasadena (Colorado Blvd)
- It's Bike-Walk-Bus Week In Santa Monica Next Week (SM Next)
- Santa Clarita Transit Launches New App (SCV News)
- Baldwin Park Eliminates Weekend Fixed Route Bus Service (MidValley News)
