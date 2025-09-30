Skip to Content
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

7:56 AM PDT on September 30, 2025

Metro E Line. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
    • County Launches Fund For Businesses Impacted By ICE (BH Beat)
  • Metro To Restart TAP-to-Exit At North Hollywood (KCAL)
  • Convention Center Plan Is A Disaster (Torched, L.A. Podcast)
  • Guardian Questions L.A. No-Build Olympics
  • Pasadena To Sell 17 Caltrans 710 Freeway Homes (Pasadena Now)
  • Offices To Become Apartments, By Future Westwood Station (Bruin)
  • Olympics Will Use 500 Electric School Bus Fleet (LAist, KCAL)
  • Carnage: Long Beach Pedestrian Dies From March Crash Injuries (LB Post, KTLA)
    • Long Beach Driver Dies Crashing Into Tree (Watchdog, LB Post)
    • Driver Injured Crashing Into Malibu Ravine (KTLA)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

