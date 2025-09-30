Tuesday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- County Launches Fund For Businesses Impacted By ICE (BH Beat)
- Metro To Restart TAP-to-Exit At North Hollywood (KCAL)
- Why LAFD Paused TAP-to-Exit (SoCal Transiteer)
- Convention Center Plan Is A Disaster (Torched, L.A. Podcast)
- Guardian Questions L.A. No-Build Olympics
- Pasadena To Sell 17 Caltrans 710 Freeway Homes (Pasadena Now)
- Offices To Become Apartments, By Future Westwood Station (Bruin)
- Olympics Will Use 500 Electric School Bus Fleet (LAist, KCAL)
- Carnage: Long Beach Pedestrian Dies From March Crash Injuries (LB Post, KTLA)
