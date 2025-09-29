Monday’s Headlines

- Metro Promos Oct 1 Clean Air Day (KTLA)
- 175-Unit Affordable Housing Opens In Little Tokyo (Urbanize)
- WeHo Reduces Speed Limit On Fountain Ave. (Canyon News)
- Hahn: Metro Should Launch Water Taxi (Urbanize)
- Carnage: Hit-and-Run Driver Kills Ktown Cyclist (Biking in L.A.)
- Boyle Hts. Hit-and-Run Driver Kills One, Injures 3 (LAT, ABC7, NBC4, Eastsider)
- Hit-and-Run Driver Kills SFV E-Scooter Rider (KTLA)
- PD Seeks Hit-and-Run Driver Who Killed Venice Pedestrian (KTLA, NBC4)
- Deadly Hit-and-Run In Panorama City (KCAL)
- Driver Strikes Pedestrian On Freeway In Santa Clarita (SC Signal)
- Two Car Crashes In WeHo (WeHo Times)
- South Whittier Truck Driver Crashes Into Parked Vehicles, Creek (NBC4)
