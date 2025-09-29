Skip to Content
Today's Headlines

Monday’s Headlines

9:29 AM PDT on September 29, 2025

Fountain Avenue in West Hollywood. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • Metro Promos Oct 1 Clean Air Day (KTLA)
  • 175-Unit Affordable Housing Opens In Little Tokyo (Urbanize)
  • WeHo Reduces Speed Limit On Fountain Ave. (Canyon News)
  • Hahn: Metro Should Launch Water Taxi (Urbanize)
  • Carnage: Hit-and-Run Driver Kills Ktown Cyclist (Biking in L.A.)
    • Boyle Hts. Hit-and-Run Driver Kills One, Injures 3 (LAT, ABC7, NBC4, Eastsider)
    • Hit-and-Run Driver Kills SFV E-Scooter Rider (KTLA)
    • PD Seeks Hit-and-Run Driver Who Killed Venice Pedestrian (KTLA, NBC4)
    • Deadly Hit-and-Run In Panorama City (KCAL)
    • Driver Strikes Pedestrian On Freeway In Santa Clarita (SC Signal)
    • Two Car Crashes In WeHo (WeHo Times)
    • South Whittier Truck Driver Crashes Into Parked Vehicles, Creek (NBC4)

