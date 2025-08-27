Wednesday’s Headlines

- ICE Attack Continues (L.A. Taco)
- ICE Accused Of Racial Profiling In Arleta Kidnapping (Daily News)
- Hahn To Metro: Reconsider Firing Of Anti-ICE Operator (Public Press)
- L.A. Council Committee Approves Step To End Parking Requirements (LAist, JRL Bluesky)
- Report: Montclair A Line Extensions Benefits Jobs, Economy (Daily News)
- SaMo Bus Lane Citations Start September 1 (SM Next)
- Metro Sepulveda Transit EIR Comments Due Aug 30 (Century City News)
- Pasadena Approves Hydrogen Bus Contract (Pasadena Now)
- Whittier To Break Ground On Parnell Park Revamp (Los Cerritos News)
- South Pasadena Secures Funding For Two Pocket Parks (So Pasadenan)
- Carnage: Another Car Crash On Fountain Avenue (WeHo Times)
