Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

9:47 AM PDT on August 27, 2025

Big Blue Bus photo via city of Santa Monica

  • ICE Attack Continues (L.A. Taco)
    • ICE Accused Of Racial Profiling In Arleta Kidnapping (Daily News)
    • Hahn To Metro: Reconsider Firing Of Anti-ICE Operator (Public Press)
  • L.A. Council Committee Approves Step To End Parking Requirements (LAist, JRL Bluesky)
  • Report: Montclair A Line Extensions Benefits Jobs, Economy (Daily News)
  • SaMo Bus Lane Citations Start September 1 (SM Next)
  • Metro Sepulveda Transit EIR Comments Due Aug 30 (Century City News)
  • Pasadena Approves Hydrogen Bus Contract (Pasadena Now)
  • Whittier To Break Ground On Parnell Park Revamp (Los Cerritos News)
  • South Pasadena Secures Funding For Two Pocket Parks (So Pasadenan)
  • Carnage: Another Car Crash On Fountain Avenue (WeHo Times)
    • Hit-and-Run Driver Kills Eagle Rock Pedestrian (Eastsider)
    • Family Sues CHP Over 105 Freeway Crash That Killed Four (KABC)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

