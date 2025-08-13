Wednesday’s Headlines

- ICE Terror Day 68: ~300 Abducted (L.A. Taco)
- Council President Harris-Dawson Calls For Unity Against ICE (Sentinel)
- ICE Raids Inhibit Medical Care (Capital & Main)
- CicLAvia Open Streets Venice-Culver City This Sunday (LAist, CC Observer)
- LAUSD Sitting On Shade Grant Funds (Afro L.A.)
- Culver CityBus Offers New SoFi Game Day Bus (CC Crossroads)
- In Settlement With State, Norwalk Lifts Shelter Moratorium (Patriot)
- L.A. City Councilmember Curren Prices Faces More Corruption Charges (LAT, LAist, KTLA)
- Cm Raman Moves For Supportive Housing At Hollywood Site (Urbanize)
- Santa Monica EV Charging Lot Opens (Yo Venice)
- County Offers $20K Reward In Deadly 2022 LB Crash (KCAL)
- The Militant Angeleno Ultimate Metrolink Beer Crawl Guide
