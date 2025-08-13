Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

9:34 AM PDT on August 13, 2025

Metrolink train – photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Day 68: ~300 Abducted (L.A. Taco)
    • Council President Harris-Dawson Calls For Unity Against ICE (Sentinel)
    • ICE Raids Inhibit Medical Care (Capital & Main)
  • CicLAvia Open Streets Venice-Culver City This Sunday (LAist, CC Observer)
  • LAUSD Sitting On Shade Grant Funds (Afro L.A.)
  • Culver CityBus Offers New SoFi Game Day Bus (CC Crossroads)
  • In Settlement With State, Norwalk Lifts Shelter Moratorium (Patriot)
  • L.A. City Councilmember Curren Prices Faces More Corruption Charges (LAT, LAist, KTLA)
  • Cm Raman Moves For Supportive Housing At Hollywood Site (Urbanize)
  • Santa Monica EV Charging Lot Opens (Yo Venice)
  • County Offers $20K Reward In Deadly 2022 LB Crash (KCAL)
  • The Militant Angeleno Ultimate Metrolink Beer Crawl Guide

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

