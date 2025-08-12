Skip to Content
Tuesday’s Headlines

9:34 AM PDT on August 12, 2025

Summer of Resistance Community Stoppage protests today

  • ICE Terror Continues (L.A. Taco)
  • Pasadena Considers Road Diet Upgrade On North Lake (Pasadena Now)
  • Santa Monica Safe Routes To School Programs Resume (SM Next)
  • The High Cost Of Palisades High School Parking (SM Mirror)
  • Community Workshop For Planning Canceled 710 Stub (Pasadena Now)
  • PCH Is A Death Trap (Malibu Times)
  • Waaah! ADUs Didn't Solve Entire State Housing Crisis (LAT)
  • L.A. Podcast Talks Olympics

