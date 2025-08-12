Tuesday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- Community Stoppage Action/Rally Today (Public Press)
- Pasadena Considers Road Diet Upgrade On North Lake (Pasadena Now)
- Santa Monica Safe Routes To School Programs Resume (SM Next)
- The High Cost Of Palisades High School Parking (SM Mirror)
- Community Workshop For Planning Canceled 710 Stub (Pasadena Now)
- PCH Is A Death Trap (Malibu Times)
- Waaah! ADUs Didn't Solve Entire State Housing Crisis (LAT)
- L.A. Podcast Talks Olympics
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA