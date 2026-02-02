Monday’s Headlines

- ICE Terror Continues (L.A. Taco)
- So Cal Protests ICE (LAist, LAT, Daily News, KTLA, NBC4, SMDP, Rafu Shimpo)
- Cyclists Honor Slain Alex Pretti (Biking in L.A., KCAL)
- How Boyle Heights Fought ICE Raids (BH Beat)
- Public Press Will Not Be Intimidated By Journalists Arrested
- L.A. Podcast Talks ICE, Olympics, World Cup, Shirley Raines
- Culver City OKs Overland Protected Bike Lanes Project (CC Crossroads)
- Foothill A Line Extension To Claremont Contracts Approved (Daily News)
- Santa Monica Waymo Crash Spurs Responses (SaMo Next, KTLA)
- World Cup Fan Zone Sites Announced (Torched, Sentinel)
- Ride Metro, Metrolink, Other Buses Free Wed. For Transit Equity Day (Pasadena Now, KTLA, SMDP, The Source)
- Celebrate Rosa Parks Again This Saturday (The Source)
- Metro 'Melania' Movie Ads Getting Vandalized (KTLA)
- City Attorney Seeks Funding To Oppose Venice Dell Housing (Yo Venice)
- Norwalk Launches Norwalk Community Link Microtransit (Patriot)
- Carnage: Hit-and-Run Driver Kills Pacoima Pedestrian (LAT)
- Coachella Valley $800M Rail Study Approved (RCTC)
- Fog Blamed For 59-Car Pile-Up Crash Near Bakersfield (LAT, KTLA, NBC4)
