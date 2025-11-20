Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

ICE, River path, Melanie Winter, Westlake, Pasadena, LAX, Culver City, car-nage, rain, and more

11:04 AM PST on November 20, 2025

San Jose Creek near Avocado Heights. Photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Terror Continues: More Than 30 People Taken In Raids Sat-Mon (L.A. Taco)
    • Trans Organizers Convinced County To Treat ICE Like Disaster (Public Press)
    • Abductee's Son Skipped School To Finish Dad's Work (L.A. Taco)
    • Santee Alley Festival To Help Businesses ICE Harmed (BH Beat)
  • Streets for All Alert: Urge Metro To Build River Path Promised To Voters
  • Torched Remembers River/Creek Advocate Melanie Winter
  • SaMo Reaches Ebony Beach Club Settlement (SM Next, SMDP)
  • Westlake 7-Story, 91-Unit, 0-Parking Affordable Proposed (Urbanize)
  • Pasadena Bikeways Could Connect Through PCC (Pas Complete Sts)
  • More on LAX Road Expansion (Mar Vista Voice)
  • Culver City Planning Sepulveda Blvd Project (CC Crossroads)
  • Sunset Junction Renamed To Honor Longtime Progressive Leader Jackie Goldberg (LAT)
  • Pop-Up Bike Light Distribution In WeHo (WeHo Times)
  • Pasadena Transit Offers Free Rides Small Business Saturday (Pas Now)
  • Carnage: Trash Truck Driver Kills Santa Ana Pedestrian (LAT, KTLA, KCAL)
    • Injured Victim Sues SaMo, County Over Broken Crosswalk Lights (KCAL)
  • Here Comes the Rain Again (KABC)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

SGV

Pomona North Metro Station to get Protected Bike Connection

The two-way cycle track will run a little under two miles, and also link with bike facilities in Claremont.

November 19, 2025
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

ICE, Vermont Ave. rail, 710 Freeway stub, LAX, Long Beach, SB79, Studio City, Boyle Hts, car-nage, rain, and more

November 19, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

ICE, ESFV rail, TAP-to-Exit, ULA, L.A. River, Glendale, rain, OC Streetcar, car-nage, and more

November 18, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

The War on Cars, Burbank-Chandler bike path, Long Beach backbone bikeway, Metro meetings, CicLAvia Things get Stranger, and more.

November 17, 2025
Today's Headlines

Monday’s Headlines

ICE, Orange Avenue Long Beach, Burbank, Measure HLA, Melrose CicLAvia, LAPD, Jesse Marquez, La Cañada, car-nage, and more

November 17, 2025
See all posts