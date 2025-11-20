Thursday’s Headlines

- ICE Terror Continues: More Than 30 People Taken In Raids Sat-Mon (L.A. Taco)
- Trans Organizers Convinced County To Treat ICE Like Disaster (Public Press)
- Abductee's Son Skipped School To Finish Dad's Work (L.A. Taco)
- Santee Alley Festival To Help Businesses ICE Harmed (BH Beat)
- Streets for All Alert: Urge Metro To Build River Path Promised To Voters
- Torched Remembers River/Creek Advocate Melanie Winter
- SaMo Reaches Ebony Beach Club Settlement (SM Next, SMDP)
- Westlake 7-Story, 91-Unit, 0-Parking Affordable Proposed (Urbanize)
- Pasadena Bikeways Could Connect Through PCC (Pas Complete Sts)
- More on LAX Road Expansion (Mar Vista Voice)
- Culver City Planning Sepulveda Blvd Project (CC Crossroads)
- Sunset Junction Renamed To Honor Longtime Progressive Leader Jackie Goldberg (LAT)
- Pop-Up Bike Light Distribution In WeHo (WeHo Times)
- Pasadena Transit Offers Free Rides Small Business Saturday (Pas Now)
- Carnage: Trash Truck Driver Kills Santa Ana Pedestrian (LAT, KTLA, KCAL)
- Injured Victim Sues SaMo, County Over Broken Crosswalk Lights (KCAL)
- Here Comes the Rain Again (KABC)
