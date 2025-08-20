Skip to Content
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

9:04 AM PDT on August 20, 2025

CicLAvia Culver City meets Venice – photo by Joe Linton/Streetsblog

  • ICE Attack Continues (L.A. Taco)
    • ICE Kidnapping In Cypress Park (BH Beat)
  • "Nobody Wants To Call LAPD Any More" Outrage Over LAPD Shooting (LAT)
  • Split L.A. Council Opposes CA Density-Near-Transit Bill (LAT, LAist)
  • Metro Ridership Still Slightly Down, Because ICE (LAT)
  • More On Last Sunday's CicLAvia (CC Crossroads)
  • More On WeHo Lowering Speed Limits (LAist)
  • Chinatown Residents Oppose Pro-Gondola Legislation (Public Press)
    • LAist Reviews Dodger Gondola Timeline
  • Carnage: New Details In Deadly Anaheim Hit-and-Run (KCAL)
    • Four People Injured In Lakeview Terrace Freeway Crash (KCAL)
    • Deadly Adelanto Hit-and-Run Driver Arrested (KTLA)
    • Suspect Pleads Not Guilty To Both Deadly Acton Hit-and-Run and Witness Threatening (SC Signal)
  • So Cal Facing Extreme Heat, Fire Risk (LAT, LAist, KTLA, KCAL)

LADOT

Eyes on the Street: New Concrete-Barrier-Protection on 3rd Street Bikeway

Now that's what I call a protected bike lane!

August 20, 2025
Measure HLA - Healthy Streets

Angelenos Are Crying Out for Safe Streets, Is Anyone Listening?

What does it take to get the city to regularly install crosswalks?

August 20, 2025
SGV

Pasadena’s Allen Station will be Bolstered by Nearby Ped Upgrades

Temporary sidewalk extensions are giving way to permanent sidewalk widening. Construction is expected to be finished in early 2026.

August 19, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

August 19, 2025
Open Streets

CicLAvia Culver City Venice – Open Thread

L.A. City and Culver City joined forces to open miles of westside streets to people on foot, bike, skates, scooter, wheelchair and more. The event route extended 6.75 miles from Venice Beach to downtown Culver City.

August 18, 2025
