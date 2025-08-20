Wednesday’s Headlines

- ICE Attack Continues (L.A. Taco)
- ICE Kidnapping In Cypress Park (BH Beat)
- "Nobody Wants To Call LAPD Any More" Outrage Over LAPD Shooting (LAT)
- Split L.A. Council Opposes CA Density-Near-Transit Bill (LAT, LAist)
- Metro Ridership Still Slightly Down, Because ICE (LAT)
- More On Last Sunday's CicLAvia (CC Crossroads)
- More On WeHo Lowering Speed Limits (LAist)
- Chinatown Residents Oppose Pro-Gondola Legislation (Public Press)
- LAist Reviews Dodger Gondola Timeline
- Carnage: New Details In Deadly Anaheim Hit-and-Run (KCAL)
- So Cal Facing Extreme Heat, Fire Risk (LAT, LAist, KTLA, KCAL)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA