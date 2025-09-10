Wednesday’s Headlines

- ICE War On L.A. (L.A. Taco)
- Sup Hahn Pushes For Metro To Reinstate 2 Anti-ICE Bus Drivers (Public Press)
- ICE Ankle-Monitoring People Who Show To Immigration Hearings (Capital & Main)
- Can Latinos Ever Expect Justice? (L.A. Taco)
- More on Puente Hills Park Groundbreaking (Urbanize)
- Fountain Avenue Safety Project At WeHo Council Next Monday (WeHo Times)
- Santa Monica Extrudes Another Curb-Protected Bike Lane (SM Spoke)
- Pasadena To Share Refined Concepts For 710 Stub Area (Pasadena Now)
- Redditor Shares 4-Feet Deep Pothole On Sepulveda In SFV
- Carnage: Person Killed in 5 Freeway Crash Near Griffith Park (KTLA, KABC, NBC4, KCAL)
Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA