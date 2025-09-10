Skip to Content
Streetsblog Los Angeles home
Streetsblog Los Angeles home
Log In
Thanks to our advertising sponsor -
Keep bus lanes for buses. Today's stories are presented by HaydenAI
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

8:48 AM PDT on September 10, 2025

New Santa Monica bikeway protection – photo by SM Spoke

  • ICE War On L.A. (L.A. Taco)
    • Sup Hahn Pushes For Metro To Reinstate 2 Anti-ICE Bus Drivers (Public Press)
    • ICE Ankle-Monitoring People Who Show To Immigration Hearings (Capital & Main)
    • Can Latinos Ever Expect Justice? (L.A. Taco)
  • More on Puente Hills Park Groundbreaking (Urbanize)
  • Fountain Avenue Safety Project At WeHo Council Next Monday (WeHo Times)
  • Santa Monica Extrudes Another Curb-Protected Bike Lane (SM Spoke)
  • Pasadena To Share Refined Concepts For 710 Stub Area (Pasadena Now)
  • Redditor Shares 4-Feet Deep Pothole On Sepulveda In SFV
  • Carnage: Person Killed in 5 Freeway Crash Near Griffith Park (KTLA, KABC, NBC4, KCAL)
    • DUI Suspect Arrested In Van Nuys Crash (KCAL)
    • Motorcyclist Killed In Newhall Crash (SC Signal)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

Stay in touch

Sign up for our free newsletter

More from Streetsblog Los Angeles

LADOT

L.A. City Slow to Start Speed Camera Pilot

At the current levels of departmental inactivity and elected official disinterest, it looks like there will be no L.A. speed camera pilot until 2027. Or 2028. Or never.

September 10, 2025
The Week In...

This Week In Livable Streets

CicLAvia, ICE, Transit Month, T-Committee, and more

September 9, 2025
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

September 9, 2025
Today's Headlines

Monday’s Headlines

September 8, 2025
Streetsblog CAL

L.A.’s Legislators Want Most Cap-and-Trade Funds for Southland

With the session ending next week, L.A.'s 11th hour demands leaves reauthorization in jeopardy

September 5, 2025
See all posts