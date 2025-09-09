Skip to Content
Today's Headlines

Tuesday’s Headlines

9:14 AM PDT on September 9, 2025

Rendering of planned Montclair A Line Station, now in limbo. Image via Foothill Gold Line Construction Authority

  • ICE War On So Cal Continues (L.A. Taco)
    • Supreme Greenlights ICE Racial Profiling (L.A. Taco)
    • Communities Fear the Worst (LAT)
    • Mayor and Leaders Denounce Supreme Court Decision Allowing Racial Profiling (LAist, BH Beat)
    • ICE Terror Devastating L.A. Fashion District (NBC4)
  • Support Pedestrianizing 6th Street In Ktown (SFA, Biking in L.A.)
  • More On Montclair A Line Extension Setback (Urbanize)
  • Pasadena Officials Review Metro NoHo-Pas BRT Construction Plan (Pasadena Now)
  • E Line Train Kills Pedestrian On Tracks In South L.A. (KTLA, KCAL)
  • Urbanize Previews LAX Horseshoe Plans
  • Ktown Tenants Protest Parking Removal For ADU Construction (KTLA)
  • To Curb Gentrification, Japanese Americans Buy Little Tokyo Buildings (Public Press)
  • LAT Short Vid Finds L.A.'s Worst Crosswalk
  • Protestors Shut Down Highland Park Meeting on Inside Safe Homeless Sweep (Eastsider)
  • Carnage: Driver Kills Driver Stopped On Side Of 405 Freeway (KTLA, KCAL)
    • Mourners Gather For Toddler Killed By LB Driver (LB Post)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Joe Linton

Joe Linton is an editor at Streetsblog Los Angeles

More from Streetsblog Los Angeles

The Week In...

This Week In Livable Streets

CicLAvia, ICE, Transit Month, T-Committee, and more

September 9, 2025
SGV

L.A. County Breaks Ground on Puente Hills Regional Park

The 140 acre park will be County Supervisor Solis’ legacy project, and L.A.’s first new regional park in decades

September 9, 2025
Streetsblog CAL

L.A.’s Legislators Want Most Cap-and-Trade Funds for Southland

With the session ending next week, L.A.'s 11th hour demands leaves reauthorization in jeopardy

September 5, 2025
SGV Connect

SGV Connect Podcast: Reclaimers in Housing

This episode features two reclaimers who took a deal with HACLA rather than face eviction. One is safely housed with her family. The other is still seeking a permanent roof.

September 5, 2025
Today's Headlines

Friday’s Headlines

September 5, 2025
See all posts