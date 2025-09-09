Tuesday’s Headlines

- ICE War On So Cal Continues (L.A. Taco)
- Support Pedestrianizing 6th Street In Ktown (SFA, Biking in L.A.)
- More On Montclair A Line Extension Setback (Urbanize)
- Pasadena Officials Review Metro NoHo-Pas BRT Construction Plan (Pasadena Now)
- E Line Train Kills Pedestrian On Tracks In South L.A. (KTLA, KCAL)
- Urbanize Previews LAX Horseshoe Plans
- Ktown Tenants Protest Parking Removal For ADU Construction (KTLA)
- To Curb Gentrification, Japanese Americans Buy Little Tokyo Buildings (Public Press)
- LAT Short Vid Finds L.A.'s Worst Crosswalk
- Protestors Shut Down Highland Park Meeting on Inside Safe Homeless Sweep (Eastsider)
- Carnage: Driver Kills Driver Stopped On Side Of 405 Freeway (KTLA, KCAL)
- Mourners Gather For Toddler Killed By LB Driver (LB Post)
