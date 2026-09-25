Skip to content
Sponsored
Today's Headlines

Friday’s Headlines

L.A. mayoral race, homelessness, bus fest, Culver City, LAX, Santa Monica, car-nage, and more
9:11 AM PDT on September 25, 2026
Friday’s Headlines
  • Top Donor In L.A. Mayoral Race Is A Bicyclist [who also funds Streetsblog, which is mentioned] (LAT)
  • Appeals Court Sides With L.A. Homeless Agency, Against Feds (LAist, LAT)
  • Bus Fest Is This Sunday (LB Post)
  • Culver City Could Set Parking Maximums (CCWW News)
  • More on LAX People Mover Delay (LAist)
  • Santa Monica Upzoning Bundy/Expo Area To Avoid SB79 (SMDP)
  • Carnage: Hit-and-Run Driver Hospitalizes Two Venice Pedestrians (KTLA)
    • Pico Rivera Fender Bender Escalates To One Driver Attempting To Run Over Another (KABC)
    • E-Moto Rider Injured In LB Car Crash (NBC4)
    • Santa Monica Hit-and-Run Driver Crashes Into Pedestrian (SMDP)
    • Chatsworth Killer DUI Driver Pleads Not Guilty (KABC)
    • New Details In Deadly Hyde Park Crash (KABC)

Get National Headlines At Streetsblog USA, State Headlines At Streetsblog CA

Share on Facebook Share on Bluesky
Photo of Joe Linton
Joe Linton

Read More:

Today's Headlines

Streetsblog has migrated to a new comment system. New commenters can register directly in the comments section of any article. Returning commenters: your previous comments and display name have been preserved, but you'll need to reclaim your account by clicking "Forgot your password?" on the sign-in form, entering your email, and following the verification link to set a new password — this is required because passwords could not be carried over during the migration. For questions, contact tips@streetsblog.org.

More from Streetsblog Los Angeles

Metro

Metro Board September 2026 Update: Electric Buses, Open Streets, Bike-Share, and More

September 24, 2026
Today's Headlines

Thursday’s Headlines

September 24, 2026
bus lanes

L.A. Plans to Add Bus Lane/Stop Enforcement Cameras on DASH Buses

September 23, 2026
Foothill Extension

SGV Connect 150: Montclair’s A Line Lawsuit Against San Bernardino County Transportation Authority

September 23, 2026
Today's Headlines

Wednesday’s Headlines

September 23, 2026
See all posts