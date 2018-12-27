Today’s Headlines

  • Can Deadly Illegal Street Racing Be Safer? (LAT)
  • SGV Tribune On Stephanie Wiggins Becoming Metrolink CEO
  • South L.A.’s Magic Johnson Park Getting Upgrades (LAist)
  • Board To Oversee Elon Musk’s Tesla Tweets (LAT)
  • L.A. Affordability Approaching All Time Low (Curbed)
  • Carnage: In Yorba Linda, Toddler Killed By Driver Neighbor Backing Car (LAT)
    …Glendale Police Release Video Of Hit-and-Run Kill Suspect (Daily News)
    …10+Car Crash In Icy Cajon Pass (KTLA)

National and State Headlines On Vacation Today