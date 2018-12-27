Today’s Headlines
- Can Deadly Illegal Street Racing Be Safer? (LAT)
- SGV Tribune On Stephanie Wiggins Becoming Metrolink CEO
- South L.A.’s Magic Johnson Park Getting Upgrades (LAist)
- Board To Oversee Elon Musk’s Tesla Tweets (LAT)
- L.A. Affordability Approaching All Time Low (Curbed)
- Carnage: In Yorba Linda, Toddler Killed By Driver Neighbor Backing Car (LAT)
…Glendale Police Release Video Of Hit-and-Run Kill Suspect (Daily News)
…10+Car Crash In Icy Cajon Pass (KTLA)
National and State Headlines On Vacation Today