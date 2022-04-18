Today’s Headlines
- Carnage: Hit-and-Run Driver Kills Cyclist In Griffith Park (Biking in L.A., Eastsider)
…Person Killed By Hit-and-Run Driver Who Crashed Into Wilmington Encampment (Daily Breeze)
…Driver Killed In Canyon Car Crash In Malibu (Daily News, Malibu Times)
…Wrong-Way Speeding Driver Killed On 60 Freeway In Pomona (SGV Tribune)
…LB Neighbors Push For Safety Upgrades After Crash (LB Post)
- 7-Story 154-Unit Mixed Use Nearing Completion In DTLA (Urbanize)
SBLA is publishing lightly today due to spring break – back to full-fledged publishing tomorrow
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